▲ El primer cuadro fue blindado de nuevo por las movilizaciones previstas para este lunes. Las vallas metálicas de casi tres metros de altura fueron reforzadas con bases de concreto de más de 800 kilos. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 34

Vallas metálicas de casi tres metros de altura blindan la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la tarde de ayer, ante la movilización y bloqueo carretero previsto desde las 8 de la mañana de este lunes en distintos puntos del país, y que tiene como punto de concentración el Zócalo por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas.

Las carreteras con posibles bloqueos son: México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Nogales y las aduanas de Nuevo Laredo, Veracruz y Manzanillo, por mencionar algunas.

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, colocaron las vallas metálicas apoyados con grúas que descargaron decenas de bases de concreto piramidal de más de 800 kilos, las cuales se colocaron detrás de los muros metálicos para evitar que los manifestantes las derriben, como ocurrió el 15 de noviembre pasado.