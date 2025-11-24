Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 34

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México definió la ruta para instalar esta misma semana una comisión que investigue los actos violentos durante la marcha de la generación Z, donde había personas que mantenían comunicación mediante radios portátiles y distribuían cohetones entre los asistentes.

En conferencia de prensa, la coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, explicó que Morena tiene el respaldo legal de crear la comisión, ya que cuenta con voto ponderado al ser mayoría en el Legislativo; esto, ante una posible negativa del líder del Partido Acción Nacional, Andrés Atayde, quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que debe emitir el acuerdo de conformación.

Sostuvo que llegarán hasta las últimas consecuencias, y como lo establece la ley, se apoyarán de cualquier dependencia, entidad federativa, órgano, paraestatal u organismo político para integrar la investigación; también podrán citar a cualquier servidor público que esté involucrado en los hechos, así como a particulares.

Comentó que desde que se informó que las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo movilizaron a comerciantes informales, les han llegado denuncias, incluso de otras alcaldías, “de que sí los presionaron para acudir a esta marcha.

“No vamos con esta comisión a intentar, como dicen ellos, a buscar venganzas políticas, no. El que nada debe, nada teme. Tarde o temprano todo sale a la luz”, dijo Bravo.

La comisión, que estará integrada por diputados de todas las bancadas, tendrá la obligación de generar un informe y presentarlo ante el pleno del Congreso capitalino. Además, tendrá carácter de transitorio, por lo que una vez concluidos los trabajos, desaparecerá; “no será una comisión de oquis, sino de de veras”.