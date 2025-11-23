Política
Ver día anteriorDomingo 23 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Lanza la SRE convocatoria para licitar la emisión de pasaportes/
A nterior
 
Lanza la SRE convocatoria para licitar la emisión de pasaportes
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 8

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió el proceso de licitación para contratar, de 2026 a 2030, los servicios integrales de emisión de pasaportes. La convocatoria publicada en la plataforma Compras MX se sustenta en un volumen histórico de demanda que supera 5 millones de documentos expedidos cada año.

De acuerdo con el anexo técnico, la demanda global se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. En 2022, la SRE emitió 5 millones 396 mil 892 pasaportes a través de 260 oficinas distribuidas en 80 países; en 2023, 5 millones 386 mil 595, y en 2024, 5 millones 189 mil 947. El contrato vigente, adjudicado en 2020 a un consorcio encabezado por Grupo de Tecnología Cibernética, SA de CV, por 2 mil 328 millones de pesos, ha enfrentado diversos señalamientos y complicaciones operativas. En marzo de 2025, la empresa fue objeto de acusaciones públicas por presuntos incumplimientos laborales, lo que derivó en protestas de sus trabajadores y en el cierre temporal de varias oficinas de pasaportes, situación que afectó la prestación del servicio al público, a lo que se sumó un incidente registrado en junio de 2024, cuando la SRE informó del robo de 6 mil 311 libretas para pasaporte –la mayoría con folio– por parte de un grupo armado, mientras eran trasladadas a oficinas de Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

A nterior