Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 8

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió el proceso de licitación para contratar, de 2026 a 2030, los servicios integrales de emisión de pasaportes. La convocatoria publicada en la plataforma Compras MX se sustenta en un volumen histórico de demanda que supera 5 millones de documentos expedidos cada año.

De acuerdo con el anexo técnico, la demanda global se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. En 2022, la SRE emitió 5 millones 396 mil 892 pasaportes a través de 260 oficinas distribuidas en 80 países; en 2023, 5 millones 386 mil 595, y en 2024, 5 millones 189 mil 947. El contrato vigente, adjudicado en 2020 a un consorcio encabezado por Grupo de Tecnología Cibernética, SA de CV, por 2 mil 328 millones de pesos, ha enfrentado diversos señalamientos y complicaciones operativas. En marzo de 2025, la empresa fue objeto de acusaciones públicas por presuntos incumplimientos laborales, lo que derivó en protestas de sus trabajadores y en el cierre temporal de varias oficinas de pasaportes, situación que afectó la prestación del servicio al público, a lo que se sumó un incidente registrado en junio de 2024, cuando la SRE informó del robo de 6 mil 311 libretas para pasaporte –la mayoría con folio– por parte de un grupo armado, mientras eran trasladadas a oficinas de Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.