Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 6

Santiago. Tras una semana de negociaciones entre 160 países asistentes, concluyó en Suiza la undécima conferencia de las partes (COP11) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), en donde la industria tabacalera consiguió colarse en el cónclave mediante delegaciones que bloquearon el consenso necesario para adoptar resoluciones.

El CMCT prevé resolver diferencias mediante el voto de los miembros que asisten a la COP, pero su secretariado ejecutivo prefiere decisiones consensuadas.

Si bien se realizaron acuerdos, como responsabilizar a los fabricantes de la contaminación que implica arrojar al medio ambiente miles de millones de colillas de cigarrillos o deshechos de vapeadores y de tabaco calentado, algunos países defendieron directa o indirectamente los alegatos de las tabacaleras, lo que impidió la consecución de uno de los objetivos prioritarios: fijar que no existe algo como el “riesgo reducido”, sino que representan un peligro mortal y deben tratarse en las políticas de salud nacionales al igual que los cigarrillos convencionales.

El secretariado afirmó que dichos aparatos fueron diseñados para inducir nuevos fumadores, principalmente jóvenes, que los ven como algo innovador. “Se tomaron decisiones claves sobre el control del tabaco y el medio ambiente, el aumento de recursos sostenibles y medidas prospectivas, y cuestiones relacionadas con la responsabilidad de la industria por los daños que causa”, afirmó Andrew Black, jefe interino del secretariado.

Se le preguntó acerca de la interferencia que las tabacaleras lograron hacer, y respondió que “no cabe duda que han estado especialmente interesadas por esta conferencia, se nos ha informado de que ha habido interferencias, nos lo han dicho los observadores de la sociedad civil”.