Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 4
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (Feilc), obtuvo vinculación a proceso contra una persona por la probable comisión en el delito de cohecho cometido por un particular.
En un comunicado, la dependencia explicó que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Feilc integró una carpeta de investigación por el ilícito referido en contra de Luis “M”, abogado particular de una farmacéutica en la Ciudad de México.
Dicha persona “presuntamente ofreció la entrega de dinero en efectivo a verificadores sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que omitieran concluir la visita de verificación sanitaria realizada a la farmacia”.
La audiencia inicial se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, donde el MPF obtuvo la vinculación a proceso referida, autorizándose un mes con 15 días de plazo de investigación complementaria.
Por otra parte, la FGR, mediante su delegación en Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables de delitos contra la salud, en un caso que involucra a una empresa de paquetería en la entidad.
En un comunicado, explicó que en un operativo donde participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Guardia Nacional, se inspeccionó el mencionado negocio.
Con la ayuda de perros detectores de sustancias, en el predio –ubicado sobre la carretera Morelia–Salamanca, a la altura del municipio de Tarímbaro—“se localizaron y aseguraron cuatro kilos 850 gramos de cocaína, ocultos en un carrito de caja refrigerada de helados” y cinco kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo.