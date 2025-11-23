De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 4

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (Feilc), obtuvo vinculación a proceso contra una persona por la probable comisión en el delito de cohecho cometido por un particular.

En un comunicado, la dependencia explicó que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Feilc integró una carpeta de investigación por el ilícito referido en contra de Luis “M”, abogado particular de una farmacéutica en la Ciudad de México.

Dicha persona “presuntamente ofreció la entrega de dinero en efectivo a verificadores sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que omitieran concluir la visita de verificación sanitaria realizada a la farmacia”.

La audiencia inicial se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, donde el MPF obtuvo la vinculación a proceso referida, autorizándose un mes con 15 días de plazo de investigación complementaria.