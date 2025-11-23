Jared Laureles

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 4

Angangueo, Mich., El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que un octavo escolta del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, está prófugo de la justicia.

En entrevista posterior a la inauguración de los santuarios de la mariposa monarca, confirmó que uno de los elementos de seguridad del edil se dio a la fuga mientras se realizaba la detención de los otros siete guardaespaldas el viernes pasado; no obstante, no reveló la identidad, pero declaró que ya se trabaja para dar con su paradero.

Señaló que se está haciendo una investigación integral y amplia para esclarecer el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1º de noviembre.

“Ya se estableció como parte de la fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad, ocho escoltas; ayer (viernes) fueron detenidos siete, uno no, es decir, se encuentra prófugo”, declaró.

Según la Fiscalía General del Estado, el viernes se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de los servidores públicos del municipio, responsables de proteger a Manzo, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión.