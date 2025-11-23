De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 4

Demetrio N, uno de los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, detenido el pasado viernes junto con otros seis policías municipales que desempeñaban la misma labor, disparó en la nuca al asesino del edil el pasado 1º de noviembre con la misma arma que el delincuente utilizó, según la exposición de pruebas que hizo la Fiscalía del Estado (FGE) de Michoacán en la audiencia inicial contra los guardaespaldas y Jorge Armando N, El Licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

En la diligencia, efectuada de las 5:30 a las 13 horas de ayer, en la sala 6 de los juzgados del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto número 1, en el complejo penitenciario Mil Cumbres, en Charo, Michoacán, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de los ocho acusados (siete hombres y una mujer) por su presunta participación en el homicidio.

De acuerdo con la versión de la FGE, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ofrecido un pago de 2 millones de pesos por el asesinato del alcalde independiente y gente cercana a éste filtraba información de todos sus movimientos a miembros del grupo delincuencial.

El Ministerio Público documentó que los policías locales detenidos –acusados por el delito de homicidio calificado en la categoría de comisión por omisión– no cumplieron su cometido de salvaguardar a Manzo e incluso estaban a distancia de éste al momento de la agresión.

El agente identificado como Demetrio N reconoció que disparó en contra de Víctor Ubaldo, de 17 años, autor material del homicidio; no obstante, refirió que forcejeó con el adolescente para quitarle el arma, pero como era muy fuerte optó por accionarla.

Sin embargo, el representante de la FGE aportó pruebas periciales que revelaron que el joven fue ultimado cuando ya estaba sometido e incluso esposado, y que en esta condición aún se resistía. Fue en ese momento, cuando se acercó Demetrio N y a 10 centímetros disparó a la nuca del sicario, con la misma arma con la que éste atacó al edil.