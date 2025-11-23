A

nte la decisión de las autoridades capitalinas de cancelar lo que iba quedando de tradición taurina en la Ciudad de México –casi medio milenio– y en alarde de ignorancia, demagogia y cinismo, ordenar que los eventos taurinos sean “sin violencia” ni más riesgo para los toreros que sufrir revolcones, fracturas, hemiplejias o caídas mortales, habida cuenta de que los pitones deberán ir forrados, mejor conversar con cronistas pensantes que se acercaron a la fiesta, la conocieron, le aportaron y desistieron de seguir padeciéndola al comprobar los confusos rumbos que tomaba, gracias a promotores autorregulados y autoridades omisas.

Quizá para ennoblecer su hartazgo, el cronista taurino Pepe Malasombra (Marcial Fernández, Ciudad de México 1965) confiesa haber dejado el mundo de los toros cuando falleció David Silveti, si bien en dos décadas su labor periodística en torno a la fiesta no pudo haber sido más fructífera. Autor o en coautoría de títulos como En el umbral del miedo y Misterios del señor negro; de investigación histórica como Mano a mano en Bucareli y Los nuestros; de creación y de antologías como La voz primigenia, La puerta de los sustos o Panorámica del cuento corto taurino, este aficionado pensante inició su formación taurina desde la infancia, cuando escuchaba a los miembros de una peña taurina integrada por su padre y otros republicanos españoles.

“De toros empecé a escribir en 1989 en el periódico Unomásuno y posteriormente Pepe Malasombra apareció en El Economista, por lo que hice crónica en ambos. Cierta vez, Páez me dijo: ‘escribe crónicas, lo que se toma en cuenta son los hechos más que las opiniones’, y por ahí me fui. En el 92, estando en Unomásuno, pude cubrir mi primera feria de San Isidro, así como la de Sevilla, donde presencié la trágica muerte del banderillero Manolo Montoliú al banderillear al primero de la tarde. Posteriormente estuve en la revista 6toros6 un par de años e incluso fui miembro del grupo Bibliófilos Taurinos por un rato.