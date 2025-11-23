Sheinbaum y AMLO, excelentes promotores de la cultura, opina

n México y en los demás países de América tenemos una tradición riquísima en los aportes de grandes autoras y escritores a la lectura y a la libertad. Ahora que estamos próximos a la edición 38 de la FIL Guadalajara, reconozco a dos políticos mexicanos como excelentes promotores de la cultura y la libertad: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre luchador social y patriota.

Invito a las y los jóvenes a leer Diario de una transición histórica, de Claudia Sheinbaum, para entender mejor la historia reciente de este gran país lleno de riqueza cultural, expresada en cuentos, ensayos, novelas, poesía y testimonios históricos.

Treinta años después de haber escrito Entre la historia y la esperanza, AMLO entregará a sus lectores este año una nueva obra de análisis sobre la riqueza cultural, humanista y política de México. Un nutrido grupo de lectoras y lectores en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas, deseamos que se reimpriman o rediten obras de AMLO que están agotadas como Fobaproa, expediente abierto, reseña y archivo, publicado en 1990 y también, el libro titulado Oye Trump.

En Jalisco esperamos con afecto a las y los escritores, editores, libreros, promotores de la lectura, gestoras culturales a participar en esta próxima fiesta de las palabras, para volver a promover tres palabras claves: amor, cultura y paz.

Fernando Acosta Riveros

Considera necesario que la izquierda se reactive

Incesantes, las campanas de la iglesia de la derecha, siempre cómplice, que repican al unísono en todos los medios tradicionales: televisión, radio y parte de redes sociales, con jóvenes influenciadores, montada en una fracción de la dichosa generación Z que repite cual rosario de liturgia el guion de la pútrida oligarquía económico- política del régimen prianista.

La arenga de las marchas del 15 y 20 de noviembre es de linchamiento al gobierno de Claudia Sheinbaum, acabar con la democracia, alianza con el narcotráfico y la desesperada intervención de Estados Unidos.

Se matan con los fraudes de 1988 y 2006, la alianza con el narco se afianzó desde hace décadas con el PRI y llegó hasta el holocausto continuado de sangre con Felipe Calderón y Genaro García Luna. Así, la alianza del Prian –más bien cártel– de represión, desaparición, muerte, saqueo y más, consolidaron el narcoestado neoliberal; escupitajo al cielo.

Sin duda, pronto tendrán respuesta contundente de la mayoría y en paralelo con el gobierno; esto ya es asunto de Estado.

Hoy la convocatoria y la acción a la lucha de clases está en la exigencia de cancelar concesiones de radio y televisión. Sin duda, la izquierda social sabe que es momento de reactivarse.

Ismael Cano Moreno

Episcopado “busca ajustar el siglo para rearmar la fe”, señala

La Conferencia del Episcopado Mexicano dice que la conmemoración del centenario de la Guerra Cristera debe ser “un examen de conciencia y compromiso renovado”. Pero lo que quieren es ajustar el siglo para rearmar la fe, radicalizarla contra el progresismo laxo que gobierna.

A ellos siempre les han gustado los clavos y la sangre de Cristo. Son los fariseos de hoy. Y temo más que nunca que cuando cierre la misa dominical, el “¡Viva Cristo Rey!” no sea una renovación pasiva de la religión, sino el grito de guerra.