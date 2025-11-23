Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 19
Brasilia. Tras varios meses de arresto domiciliario, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue puesto en prisión preventiva ayer, luego de intentar abrir su tobillera electrónica con un soldador “por curiosidad”, según afirmó, pero las autoridades lo acusaron de intentar fugarse.
El líder ultraderechista fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones en 2022.
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenó ayer su traslado a un complejo de la policía federal en Brasilia, ante indicios de “una estrategia para posibilitar la fuga”.
Dijo que en la madrugada, intentó “quemar el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, planeada para la tarde del sábado aprovechando una manifestación convocada frente a su residencia por su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.
De acuerdo con un video de la inspección, que tuvo lugar en la madrugada, al saltar la alarma del dispositivo, Bolsonaro admitió haber quemado la tobillera electrónica. “Metí un instrumento caliente ahí”, respondió al ser interrogado sobre las quemaduras en el equipo.
“¿Qué instrumento? ¿Una plancha?”, le preguntaron. “No, un soldador”, dijo. Y sobre por qué lo hizo, el expresidente afirmó: “Curiosidad”.
Sus abogados, perplejos
Tras su encarcelamiento, los abogados de Bolsonaro manifestaron su “profunda perplejidad”. Señalaron que su estado de salud es “delicado” y que “su prisión puede poner su vida en riesgo”.
Flávio Bolsonaro había convocado el viernes por redes sociales a una “vigilia” por la salud de su padre, lo que a criterio del juez abría la posibilidad de una “fuga hacia alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado”, a unos 15 minutos en auto, como la de Estados Unidos.
Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump, quien denunció una “caza de brujas” en su contra e impuso un arancel punitivo a Brasil, junto con sanciones individuales. Al enterarse de su detención, reaccionó sorprendido. “¿Eso fue lo que pasó? Es algo muy malo”, lamentó.