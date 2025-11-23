▲ El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, durante una vigilia realizada anoche en apoyo al ultraderechista, cerca de su domicilio. Foto Afp

Afp, Sputnik y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 19

Brasilia. Tras varios meses de arresto domiciliario, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue puesto en prisión preventiva ayer, luego de intentar abrir su tobillera electrónica con un soldador “por curiosidad”, según afirmó, pero las autoridades lo acusaron de intentar fugarse.

El líder ultraderechista fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones en 2022.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenó ayer su traslado a un complejo de la policía federal en Brasilia, ante indicios de “una estrategia para posibilitar la fuga”.

Dijo que en la madrugada, intentó “quemar el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, planeada para la tarde del sábado aprovechando una manifestación convocada frente a su residencia por su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.

De acuerdo con un video de la inspección, que tuvo lugar en la madrugada, al saltar la alarma del dispositivo, Bolsonaro admitió haber quemado la tobillera electrónica. “Metí un instrumento caliente ahí”, respondió al ser interrogado sobre las quemaduras en el equipo.