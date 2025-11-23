Afp

Tokio. El gobernador de la provincia japonesa de Niigata, Hideyo Hanazumi, aprobó la reactivación de la planta nuclear más grande del mundo, Kashiwazaki-Kariwa, que fue paralizada después del desastre provocado por un terremoto y un tsunami en la central de Fukushima en 2011. Los residentes están divididos respecto a la seguridad de sus operaciones, en tanto que el gobernador afirmó que solicitaría a la asamblea de la prefectura que decida si debe continuar en el cargo, luego de haber cedido a la presión gubernamental para aprobar la reactivación de la planta. Kashiwazaki-Kariwa será la primera planta que Tepco (empresa operadora de Fukushima) ponga de nuevo en marcha tras el desastre. La generadora nuclear se equipó con un dique de 15 metros de altura contra los tsunamis, nuevos sistemas eléctricos de emergencia instalados en altura y otros dispositivos de seguridad.