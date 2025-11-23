Ap

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025

El Cairo., Al menos 23 menores murieron por causas relacionadas con la desnutrición durante el último mes en Kordofán, en el centro de Sudán, y con la feroz lucha entre el ejército del país y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que estalló en abril de 2023 en la capital, Jartum, y en otras partes del país. Estas muertes subrayan la deteriorada situación humanitaria en el país del noreste de África, donde la hambruna se extiende después de más de 30 meses de una guerra devastadora. La Red de Médicos de Sudán subrayó que los decesos fueron “resultado de desnutrición aguda severa y escasez de suministros esenciales” en la ciudad de Kadugli y la localidad de Dilling, donde un bloqueo “impide la entrada de alimentos y medicinas y pone en riesgo la vida de miles de civiles”. En Kordofán se declaró la hambruna a principios de noviembre por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria. La devastadora guerra ha dejado más de 40 mil personas abatidas, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. La lucha por el control de Kordofán se intensificó a principios de este año después que el ejército expulsó a las FAR de Jartum. Desde entonces, el grupo paramilitar se ha centrado en Kordofán y el-Fasher.