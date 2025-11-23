Mundo
Sube cifra de secuestrados en Nigeria
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 17

A 315 subió el número alumnos y maestros de la escuela católica St Mary’s secuestrados por hombres armados en el estado central de Níger, después de que autoridades interrogaron a padres de niños que se pensaba habían podido escapar. La cifra equivale a la mitad de la matrícula. Autoridades locales ordenaron el cierre de planteles en tres entidades. Nigeria está amenazada por el presidente Donald Trump de intervenir militarmente debido a una supuesta campaña de violencia yihadista contra la población cristiana.

