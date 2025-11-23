Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 17

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer contra la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, a quien calificó de “traidora” y “loca”, luego de que anunció que dejará su escaño en la Cámara de Representantes el próximo 5 de enero, tras un duro enfrentamiento con el magnate por la exigencia de publicar los expedientes del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

En cita textual en su plataforma Truth Social, escribió: “Marjorie ‘traidora’ Brown, debido a la estrepitosa caída en las encuestas y a que no quiere enfrentarse a un rival con un fuerte respaldo de Trump en las primarias (¡contra el cual no tendría ninguna posibilidad de ganar!), decidió tirar la toalla.

“Por alguna razón –principalmente que me negué a devolver su interminable avalancha de llamadas telefónicas–, Marjorie se volvió mala. Aun así, siempre la apreciaré y le agradezco su servicio a nuestro país”, agregó.

En sus redes sociales, Taylor Greene explicó su decisión en un video de más de 10 minutos y manifestó que no quería que su distrito legislativo “tuviera que soportar unas eleciones primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra del presidente por el que todos luchamos”.

“Defender a las mujeres estadunidenses que fueron violadas cuando tenían 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el mandatario por quien luché”, aseveró.

La congresista fue una abanderada del movimiento MAGA, pero el jefe de la Casa Blanca anunció que retiraba todo su apoyo a la “Marjorie Chiflada” el 7 de noviembre. Greene apuntó después que era objeto de una ola de amenazas.