La ex aliada Marjorie Taylor “se volvió mala”, sostiene el magnate
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 17
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer contra la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, a quien calificó de “traidora” y “loca”, luego de que anunció que dejará su escaño en la Cámara de Representantes el próximo 5 de enero, tras un duro enfrentamiento con el magnate por la exigencia de publicar los expedientes del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.
En cita textual en su plataforma Truth Social, escribió: “Marjorie ‘traidora’ Brown, debido a la estrepitosa caída en las encuestas y a que no quiere enfrentarse a un rival con un fuerte respaldo de Trump en las primarias (¡contra el cual no tendría ninguna posibilidad de ganar!), decidió tirar la toalla.
“Por alguna razón –principalmente que me negué a devolver su interminable avalancha de llamadas telefónicas–, Marjorie se volvió mala. Aun así, siempre la apreciaré y le agradezco su servicio a nuestro país”, agregó.
En sus redes sociales, Taylor Greene explicó su decisión en un video de más de 10 minutos y manifestó que no quería que su distrito legislativo “tuviera que soportar unas eleciones primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra del presidente por el que todos luchamos”.
“Defender a las mujeres estadunidenses que fueron violadas cuando tenían 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el mandatario por quien luché”, aseveró.
La congresista fue una abanderada del movimiento MAGA, pero el jefe de la Casa Blanca anunció que retiraba todo su apoyo a la “Marjorie Chiflada” el 7 de noviembre. Greene apuntó después que era objeto de una ola de amenazas.
El congresista republicano Thomas Massie lamentó su salida legislativa y se refirió a ella como figura “honesta. Personifica lo que un verdadero representante debería ser. Todos deberían leer su declaración; hay más honestidad expresada en estas cuatro páginas de la que la mayoría de los políticos hablarán en toda su vida”, señal.
En tanto, la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez cuestionó que Greene anunciara su renuncia precisamente cuando comenzaría a recibir su pensión federal. “Está calculando cuidadosamente su partida, sólo uno o dos días después de que comience a cobrar su pensión”, aseguró en la red social Instagram.
El magnate no ayudó a Chicago en desastre natural
En otro orden, Político reveló que Trump se negó a enviar ayuda por desastres a Chicago luego de dos tormentas devastadoras que azotaron la ciudad este verano, a pesar de que la administración del gobernador de Illinois, J B Pritzker, documentó daños extraordinarios por los fenómenos naturales.
El rechazo del mandatario representa la primera vez que un presidente, desde al menos 2007, se niega a ayudar a los estadunidenses a recuperarse.
La vocera de la Casa Blanca, Abigail Johnson, justificó la negativa destacando el estatus de Illinois como estado santuario para inmigrantes indocumentados. Pritzker “debería saber cómo equilibrar su presupuesto para este tipo de pérdidas repetitivas (…), en cambio prioriza el presupuesto del estado para los ilegales por sobre los estadunidenses”, dijo Johnson.