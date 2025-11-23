Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 17

Belém. Con el apoyo de 24 líderes mundiales, la cumbre climática de Naciones Unidas (COP30) finalizó en Belém, Brasil, con un acuerdo que no menciona explícitamente el abandono de las energías fósiles y sólo alude a acelerar la acción climática de manera “voluntaria”, así como a triplicar el financiamiento para la adaptación de países en desarrollo al clima.

Casi 200 países, en medio de tensas negociaciones, lograron un modesto acuerdo denominado “Mutirão”, derivado de una palabra indígena que alude a la discusión en común con el fin de expresar el espíritu de las negociaciones impulsadas por la presidencia brasileña. Algunos acogieron el documento como “resultado aceptable”, pero otros lo consideraron insuficiente.

El texto incluye una “iniciativa voluntaria” para los países que deseen colaborar con una mayor reducción de su huella de carbono para limitar el calentamiento global a 1.5 °C por encima de los niveles del siglo XIX.

También consideró “esfuerzos para al menos triplicar” en 10 años la ayuda financiera para la adaptación de los países en desarrollo para 2035, en comparación con el objetivo de 40 mil millones al año para 2025.

Sin hoja de ruta

A pesar de la presión de más de 80 países europeos, latinoamericanos e insulares, la conferencia no adoptó una “hoja de ruta” explícita para la salida de las energías fósiles.

El presidente de la cumbre, André Correa do Lago, se comprometió a elaborar una iniciativa que plantee la transición de esas fuentes de energía para los países interesados, así como otra contra la deforestación, pero esto no será, en ningún caso, una decisión general de los países del cónclave.

Colombia, Francia y España, entre otros, se movilizaron para obtener la ruta para salir del gas, el petróleo y el carbón, principales responsables de la generación de gases de efecto invernadero.