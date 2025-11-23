Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 16

Moscú. La fuerza aérea israelí ejecutó ayer más de 15 ataques en zonas del este del Líbano con un saldo de dos muertos, a pesar del alto el fuego en vigor. El ejército israelí afirmó que los embates fueron contra personas que “participaban en intentos de rehabilitar a Hezbollah en la zona”.

Además, Israel informó de varias ofensivas aéreas contra objetivos del grupo chií en el sur de Líbano y en el valle de la Beqaa, donde atacó varias lanzaderas de cohetes, así como ubicaciones militares con “actividad de operativos terroristas” y depósitos de armas.

“La presencia de lanzaderas y la actividad militar de estos lugares supone una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano”, destacó el ejército israelí en un comunicado, publicado en redes sociales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen presencia en cinco puntos estratégicos del sur libanés, incluida la parte norte de la aldea de Ghajar, lo que Beirut considera una ocupación continuada y una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).