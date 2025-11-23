▲ Hay decenas de niños entre los heridos y muertos durante el alto el fuego. Foto Afp

Deir Al Balah., Los ataques israelíes contra Gaza ponen en riesgo la tregua al dejar al menos 318 fallecidos y 788 heridos desde que se firmó el acuerdo, el 10 de octubre, con los cuales el balance total de víctimas ascendió ayer a 69 mil 733 muertos y 170 mil 863 heridos desde el inicio del conflicto en 2023.

Además de los 80 palestinos asesinados esta semana, hay 740 mil desplazados afectados por inundaciones contaminadas con aguas residuales.

Ayer, 24 palestinos fueron asesinados y 87 resultaron heridos en diversos embates israelíes en el enclave, de acuerdo con las autoridades gazatíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los bombardeos fueron “contra objetivos de la organización terrorista Hamas en la franja de Gaza”, en represalia por el asalto de un individuo que cruzó la denominada Línea Amarilla.

“Un terrorista armado cruzó la Línea Amarilla en un jeep mientras circulaba por una ruta humanitaria, disparó contra las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel y fue eliminado en cuestión de segundos”, relataron en una nota informativa tras denunciar que esta acción supone “una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego”.

En otro reporte, expusieron que sus militares mataron a 11 “terroristas” en el área de Rafah y detuvieron a otros seis que intentaron huir por una red de túneles, y a otros dos que cruzaron áreas controladas por Tel Aviv en el norte de Gaza y avanzaron hacia los soldados.

En otro ataque, contra un vehículo, fueron asesinados 11 palestinos y más de 20 resultaron heridos en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, afirmó Rami Mhanna, gerente del hospital Shifa, a donde fueron trasladadas las víctimas. La mayoría de los heridos eran niños, señaló el director del nosocomio, Mohamed Abu Selmiya.

Mahmoud Bassal, vocero de la Defensa Civil del enclave costero, dijo que entre los muertos está un comandante de las Brigadas Al Qassam, brazo armado del movimiento islamita; mientras, Izzat al Rishq, miembro del consejo político de Hamas, acusó a Tel Aviv de “fabricar pretextos para no cumplir con el acuerdo y retomar la guerra de exterminio”.

Por otra parte, en momentos en que 740 mil desplazados se han visto afectados por inundaciones contaminadas con aguas residuales, la Organización de Naciones Unidas (ONU) urgió el ingreso de más suministros para hacer frente al invierno, materiales de refugio y combustible a Gaza, informó Al Jazeera.