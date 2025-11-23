Estados
Protestan por homenaje a Rubén Figueroa en Guerrero
Protestan por homenaje a Rubén Figueroa en Guerrero
Foto
Foto Sergio Ocampo Arista
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 22

Decenas de artistas y promotores culturales de Chilpancingo, Guerrero, encabezados por la activista Micaela Cabañas Ayala, hija del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, protestaron ayer en el parque Rubén Figueroa Figueroa, en la colonia Morelos, donde borraron el nombre del ex gobernador de esta entidad y sobre la placa de identificación del sitio colocaron una fotografía del profesor Cabañas. Micaela afirmó que el nombre del ex mandatario no debe existir en ningún lugar público “porque fue una persona que le hizo mucho daño al pueblo”.

