Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 22

Toluca, Méx., El movimiento de alumnos Enjambre Estudiantil Unificado entregó las instalaciones de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) tras 200 días, cuando en mayo pasado comenzó el paro en los campus en protesta por la elección de dirigentes universitarios.

La entrega del inmueble se pactó con las nuevas autoridades de la casa de estudios, quienes se comprometieron a rehabilitar ese espacio a fin de convertirlo en un centro cultural al servicio de la comunidad estudiantil.

En un comunicado en redes sociales, la universidad informó: “el edificio de rectoría fue entregado a la administración central de la UAEMex, cuyo acto fue resultado del diálogo y los acuerdos.