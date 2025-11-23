Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Cinco indígenas tseltales defensores del territorio y de derechos humanos del municipio de Cancuc, recluidos en el penal de San Cristóbal de Las Casas en 2022 acusados por el homicidio de un policía municipal, fueron liberados este fin de semana, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

La organización civil explicó que Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco abandonaron la prisión luego de que el Tribunal Colegiado del Poder Judicial ordenó su liberación “inmediata”.