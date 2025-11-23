Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 22

Veracruz, Ver., La elección para la presidencia municipal de Jáltipan de Morelos del pasado 1º de junio, en la que resultó ganador Gildardo Maldonado Guzmán, de MC, fue anulada por decisión del Tribunal Electoral de Veracruz y ordenó reponer los comicios de forma extraodinaria .

Los magistrados determinaron que durante el proceso electoral se ejerció en varias ocasiones violencia política de género en contra de la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz (Morena-PVEM), Mildred Marlene May de la Cruz.

De acuerdo con el veredicto, May de la Cruz enfrentó en redes sociales agresiones por ser mujer; algunas publicaciones difundieron estereotipos de género y comentarios sobre la vida personal de la candidata.

Dichas expresiones, expusieron, fueron determinantes en el resultado comicial dada la estrecha diferencia de sufragios. Maldonado Guzmán obtuvo 6 mil 125 sufragios y May de la Cruz, 5 mil 507.

En respuesta a la resolución del tribunal electoral, el partido naranja expresó “su absoluto rechazo y la calificó de un acto que “lastima la voluntad ciudadana. Resulta especialmente preocupante que la anulación se base en un supuesto acto de violencia contra la ex candidata de Morena.