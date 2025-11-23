Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 22

Oaxaca, Oax., Los comicios de hoy para elegir por usos y costumbres a las autoridades del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón serán una elección de Estado, afirmaron defensores de la comunidad, quienes acusaron al gobernador Salomón Jara Cruz de imponer al cacique Manuel Zepeda Cortés.

Denunciaron que el mandatario morenista ha calificado de “foco rojo” este proceso en el municipio, y ha divulgado una situación de violencia “que no existe”.

La defensora de derechos humanos de Eloxochitlán Argelia Betanzos sostuvo que Jara Cruz “criminaliza a los habitantes del municipio” por el hecho de pertenecer a éste. Puntualizó que mantiene una política etnocida e intervencionista y mediante su administración “pretende conducir los caminos de nuestra comunidad”.

Betanzos señaló que el mandatario estatal mantiene la misma táctica de su antecesor Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), al restructurar al grupo caciquil encabezado por el hoy candidato Manuel Zepeda. La activista recordó que Zepeda Cortés ya fue presidente municipal y utilizó la persecución para detener a integrantes de la asamblea comunitaria “con delitos inventados” que robaron años de su vida a 40 personas, actualmente en libertad.