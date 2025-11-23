Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 21
Acambay. Méx., Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de esta demarcación, fue condenado por un juez del tribunal de ejecución de sentencias a 46 años y 6 meses de prisión por el delito de extorsión.
El mando se convirtió en el décimo sexto servidor público en recibir una sanción, tras las investigaciones del Operativo Enjambre, que comenzaron en noviembre del año pasado en la entidad.
La Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) informó que ha obtenido 10 sentencias de condena en contra de 16 personas que desde los gobiernos locales y comandancias policíacas operaban para el crimen organizado.
De acuerdo con la indagatoria del Ministerio Público, en junio de 2024, “el ex comisario contrató gente para realizar diversos trabajos, y en agosto del mismo año, les ordenó vigilar una pollería ubicada en el municipio de Acambay, para ‘levantar’ al dueño del negocio”.
Según la FGJEM el efectivo se encargó de entregar las armas de fuego a los delincuentes. Los familiares del comerciante se negaron al pago del rescate por lo que González Hernández, “los amenazó con ‘meterlos a la cárcel’ y hacerles daño a sus allegados”.
El ex servidor público también fue partícipe en el plagio del comisario de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín N, así como de su escolta, Juan Carlos N. De acuerdo con la FGJEM, el 27 de octubre, Eulises González fue condenado a 68 años y 6 meses de prisión por el delito de desaparición forzada de personas debido a este último caso.
La Operación Enjambre investiga principalmente a ex o servidores públicos municipales del estado.