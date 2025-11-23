René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 21

Acambay. Méx., Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de esta demarcación, fue condenado por un juez del tribunal de ejecución de sentencias a 46 años y 6 meses de prisión por el delito de extorsión.

El mando se convirtió en el décimo sexto servidor público en recibir una sanción, tras las investigaciones del Operativo Enjambre, que comenzaron en noviembre del año pasado en la entidad.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) informó que ha obtenido 10 sentencias de condena en contra de 16 personas que desde los gobiernos locales y comandancias policíacas operaban para el crimen organizado.

De acuerdo con la indagatoria del Ministerio Público, en junio de 2024, “el ex comisario contrató gente para realizar diversos trabajos, y en agosto del mismo año, les ordenó vigilar una pollería ubicada en el municipio de Acambay, para ‘levantar’ al dueño del negocio”.