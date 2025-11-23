▲ Las mariposas hibernan cuatro meses en los bosques de Michoacán y estado de México. Foto Jair Cabrera

Jared Laureles

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 21

Angangueo, Mich., En uno de los fenómenos naturales más asombrosos del planeta, millones de mariposas monarcas han comenzado a migrar desde Canadá a México para hibernar y reproducirse en los bosques templados de oyamel.

En la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, ubicada en los límites de esta entidad y el estado de México, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron ayer la apertura oficial al público de los cinco santuarios que albergan a este lepidóptero durante el invierno en 56 mil 259 hectáreas de bosques mexicanos.

Como cada otoño, millones de mariposas recorren 4 mil kilómetros desde Canadá, cruzan Estados Unidos y llegan a nuestro país. Después de superar las adversidades, se establecen en colonias en esta área natural protegida (ANP), catalogada Patrimonio Natural de la Humanidad.

“Es hermoso lo que nos da la naturaleza; la gente debería conocer esta migración y tomar conciencia de cuidar los bosques”, externó Graciela Fuentes, visitante originaria de Morelos, quien se dijo asombrada al observar a estos frágiles insectos con alas de color naranja rojizo con vetas negras y motas blancas.

Al inaugurar la temporada de hibernación 2025-2026, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, señaló que la mariposa monarca es una especie “resiliente” y un “gran baluarte” de México, por lo que resaltó la importancia de seguir custodiando su hábitat y los algodoncillos de los que se alimentan.

Llamó a articular esfuerzos trinacionales para proteger el corredor migratorio de 4 mil kilómetros, ya que Canadá y Estados Unidos usan cada vez más plaguicidas que impiden la llegada masiva de estos insectos.