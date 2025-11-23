Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 20
Morelia, Mich., Siete personas fallecieron y 20 resultaron lesionadas la mañana de ayer, luego de que un autobús de turismo volcara sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el kilómetro 24, en las inmediaciones de la Escuela Normal de Tiripetío, informó la Coordinación de Protección Civil de Michoacán.
El percance ocurrió en una curva del entronque a Villa Madero. De acuerdo con testigos, el conductor habría perdido el control de la unidad. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de Morelia.
La unidad salió aproximadamente a la 6 de la mañana de Uruapan y se dirigían a Tlalpujahua, donde se lleva a cabo la Feria de las Esferas.
En el área del percance, la policía municipal de Morelia y de Seguridad Pública del estado acordonaron y prestaron ayuda a los lesionados, en tanto llegaron los cuerpos de auxilio.
Los heridos fueron trasladados a los hospitales de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a unidades de la Secretaría de Salud.
El reporte médico indicó que seis de las personas lesionadas en estado de salud grave. Los nombres de los siete fallecidos no se dieron a conocer.
Por la magnitud del percance, la carretera Morelia–Pátzcuaro permaneció cerrada para permitir el trabajo de los rescatistas y agilizar la retirada de la unidad siniestrada.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán expuso que inició las investigaciones para determinar las causas del accidente, las cuales podrían incluir exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones del camino.
En tanto, la empresa DC Tours, propietaria del autobús accidentado, anunció públicamente que estará al pendiente de los viajeros que iban en la unidad y atenderán todo lo que esté de su parte ante la tragedia ocurrida.
Por otra parte, autoridades del estado de Guanajuato reportaron que dos personas fallecieron y siete resultaron heridas en un accidente en el que estuvieron involucrados dos tractocamiones, un autobús y una camioneta, la mañana del sábado en la carretera federal 45, a frente a la comunidad El Espejo, municipio de Silao.
Precisaron que en el lugar un tráiler y la camioneta se incendiaron, bomberos de dicha demarcación y elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil sofocaron las llamas.
Los heridos fueron atendidos por paramédicos; uno de los lesionados está grave. Asimismo, cuatro de ellos fueron llevados a una clínica privada de Irapuato, dos al Hospital General Silao y uno a la clínica del IMSS-Silao.
“Las personas lesionadas recibieron auxilio oportuno por parte de las corporaciones de emergencia, y recibirán el acompañamiento y atención, junto con los familiares de las personas fallecidas por el gobierno del estado”, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.