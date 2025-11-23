▲ Bomberos y policías acudieron al kilómetro 24, en la carretera Morelia-Pátzcuaro, Michoacán, para auxiliar tras la volcadura de un autobús de turismo. Foto La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025

Morelia, Mich., Siete personas fallecieron y 20 resultaron lesionadas la mañana de ayer, luego de que un autobús de turismo volcara sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el kilómetro 24, en las inmediaciones de la Escuela Normal de Tiripetío, informó la Coordinación de Protección Civil de Michoacán.

El percance ocurrió en una curva del entronque a Villa Madero. De acuerdo con testigos, el conductor habría perdido el control de la unidad. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de Morelia.

La unidad salió aproximadamente a la 6 de la mañana de Uruapan y se dirigían a Tlalpujahua, donde se lleva a cabo la Feria de las Esferas.

En el área del percance, la policía municipal de Morelia y de Seguridad Pública del estado acordonaron y prestaron ayuda a los lesionados, en tanto llegaron los cuerpos de auxilio.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a unidades de la Secretaría de Salud.

El reporte médico indicó que seis de las personas lesionadas en estado de salud grave. Los nombres de los siete fallecidos no se dieron a conocer.

Por la magnitud del percance, la carretera Morelia–Pátzcuaro permaneció cerrada para permitir el trabajo de los rescatistas y agilizar la retirada de la unidad siniestrada.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán expuso que inició las investigaciones para determinar las causas del accidente, las cuales podrían incluir exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones del camino.