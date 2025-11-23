▲ Los frentes fríos 15 y 16 ocasionaron una intensa nevada que cubrió vehículos y árboles en el municipio de San Pedro Mártir, Baja California. Foto La Jornada

Antonio Heras y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 20

La primera tormenta invernal de la temporada, en interacción con los frentes fríos 15 y 16, ha provocado intensas nevadas, cierres carreteros y un marcado descenso de las temperaturas en las zonas montañosas de Baja California y en 18 municipios de Chihuahua, reportaron ayer las respectivas autoridades estatales de Protección Civil.

En las sierras de San Pedro Mártir y la de Juárez, en Baja California, se registró una acumulación de 40 centímetros de nieve por lo que se ordenó el cierre de la carretera de Ensenada.

Se suspendieron de manera temporal las actividades en el área natural protegida del Parque Nacional de San Pedro Mártir. “El acceso permanecerá cerrado hasta que se realicen las labores de limpieza y la condición climática lo permita”, indicaron las autoridades.

La interacción de los fenómenos meteorológicos trajo consigo la madrugada del sábado bandas de lluvia y chubascos en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, playas de Rosarito y San Felipe, con precipitaciones fuertes en San Quintín.

Los principales incidentes en Tijuana, Mexicali y Ensenada incluyeron escurrimientos y encharcamientos en vialidades y zonas bajas, sin afectación a viviendas.

También hubo caída de ramas, postes y cableado eléctrico, con la consecuente interrupción del suministro eléctrico en algunos sectores, además de saturación de drenajes, aunque sin daños en hogares.

En San Quintín se reportaron al menos cuatro viviendas afectadas por inundación y deslaves. Ocho personas fueron trasladadas a refugios temporales.

En Chihuahua, los referidos fenómenos originaron caída de nieve ligera y temperaturas por debajo de cero grados centígrados en 18 municipios, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.