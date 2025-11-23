El frente frío 16 recorre el norte-noreste del país
Se registran temperaturas bajo cero en 18 municipios de Chihuahua
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 20
La primera tormenta invernal de la temporada, en interacción con los frentes fríos 15 y 16, ha provocado intensas nevadas, cierres carreteros y un marcado descenso de las temperaturas en las zonas montañosas de Baja California y en 18 municipios de Chihuahua, reportaron ayer las respectivas autoridades estatales de Protección Civil.
En las sierras de San Pedro Mártir y la de Juárez, en Baja California, se registró una acumulación de 40 centímetros de nieve por lo que se ordenó el cierre de la carretera de Ensenada.
Se suspendieron de manera temporal las actividades en el área natural protegida del Parque Nacional de San Pedro Mártir. “El acceso permanecerá cerrado hasta que se realicen las labores de limpieza y la condición climática lo permita”, indicaron las autoridades.
La interacción de los fenómenos meteorológicos trajo consigo la madrugada del sábado bandas de lluvia y chubascos en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, playas de Rosarito y San Felipe, con precipitaciones fuertes en San Quintín.
Los principales incidentes en Tijuana, Mexicali y Ensenada incluyeron escurrimientos y encharcamientos en vialidades y zonas bajas, sin afectación a viviendas.
También hubo caída de ramas, postes y cableado eléctrico, con la consecuente interrupción del suministro eléctrico en algunos sectores, además de saturación de drenajes, aunque sin daños en hogares.
En San Quintín se reportaron al menos cuatro viviendas afectadas por inundación y deslaves. Ocho personas fueron trasladadas a refugios temporales.
En Chihuahua, los referidos fenómenos originaron caída de nieve ligera y temperaturas por debajo de cero grados centígrados en 18 municipios, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La autoridad destacó el marcado descenso de temperaturas, particularmente en municipios de la Sierra Tarahumara, y rachas de viento en gran parte del territorio estatal.
Las temperaturas mínimas registradas fueron de menos 2.5 grados centígrados en el Parque Nacional Cumbres de Majalca; menos 2, en Temósachic; menos 1.7, en Creel y menos un grado en Chinatú, municipio de Guadalupe y Calvo.
Otras localidades, como San Juanito, en Bocoyna, Seccional El Vergel, en el municipio de Balleza, y Madera, reportaron cero grados centígrados. Protección Civil advirtió presencia de lluvias aisladas a dispersas en las zonas norte, noroeste y oeste de la entidad, con posibilidad de aguanieve o nieve en Janos, Madera y Ocampo.
Coahuila se vio afectada principalmente por una combinación de lluvias fuertes, vientos fuertes y un descenso de temperaturas que, aunque no fue tan extremo como en el noroeste del país, sí obligó a tomar precauciones.
En dicha entidad se registraron chubascos con lluvias puntuales fuertes, particularmente en la región norte del estado.
Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que el frente frío 16 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del país en interacción con una vaguada polar, ocasionará chubascos y vientos fuertes en Chihuahua y Durango.
El pronóstico incluye una posible formación de torbellinos y tornados en el norte de Coahuila, mientras en el norte de Sonora se espera descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve durante la madrugada.