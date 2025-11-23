Afp

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 7

Roma. La cantante y actriz Ornella Vanoni, diva de la canción popular italiana, falleció el viernes a los 91 años en su casa en Milán, informaron autoridades y la prensa local.

Nacida el 22 de septiembre de 1934, La Vanoni fue una de las cantantes más prolíficas de la escena italiana. Alcanzó sus mayores éxitos en los años 60 y 70 con temas como La Musica è Finita, Eternità, L’Appuntamento o Una Ragione di Più.

La artista falleció a causa de un paro cardiaco, reportó el diario Corriere della Sera y la agencia de noticias Agi.

“Con la desaparición de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas”, destacó en un comunicado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

“Gracias a su voz única y a su talento interpretativo sin igual, ha marcado la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italianos”, añadió.

Reconocible además por su cabello pelirrojo y rizado que la catapultó como ícono de estilo, en 1999 se convirtió en la primera cantante de la historia del festival de la música San Remo en recibir un premio honorífico por toda su carrera.