Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 14

En la semana que empieza se darán a conocer reportes económicos, como inflación, ventas al menudeo, balanza comercial y tasa de desempleo.

México

Lunes 24

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de noviembre.

Martes 25

El Inegi publicará el reporte de trabajo no remunerado de los hogares durante 2024.

Miércoles 26

El Inegi dará a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre del año.

Jueves 27

El BdeM presentará información oportuna de comercio exterior.

Viernes 28

El Inegi publicará la ENOE de octubre y los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos de septiembre. El BdeM presentará el informe de agregados monetarios y actividad financiera de octubre. La Secretaría de Hacienda dará a conocer informe de finanzas públicas de octubre.

Fuentes: Inegi, BdeM, SHCP,Banamex y Monex

