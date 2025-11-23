Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 14

En la semana que empieza se darán a conocer reportes económicos, como inflación, ventas al menudeo, balanza comercial y tasa de desempleo.

México

Lunes 24

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de noviembre.

Martes 25

El Inegi publicará el reporte de trabajo no remunerado de los hogares durante 2024.

Miércoles 26

El Inegi dará a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre del año.