Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 14

El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, está trabajando en alternativas en caso de que la Corte Suprema anule alguna de sus principales decisiones arancelarias, con el objetivo de remplazar los gravámenes lo antes posible, informó Bloomberg News ayer.

Las opciones incluyen el uso de la Sección 301 y la Sección 122 de la Ley de Comercio, que otorgan al presidente la capacidad de imponer aranceles unilateralmente, añadió el informe. Reuters no pudo verificar de inmediato la información.

A finales de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional acusó al presidente estadunidense de extralimitarse en sus funciones, al imponer aranceles generalizados–una decisión que es prerrogativa del Congreso–, y suspendió la mayoría de los impuestos de aduana anunciados. Sin embargo, el gobierno de Trump impugnó la decisión y una corte de apelaciones los restableció temporalmente hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto.