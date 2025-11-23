Alejandro Alegría

Domingo 23 de noviembre de 2025

Más de 100 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron a Jamieson Greer, representante comercial de ese país, no perjudicar al sector agrícola en la revisión del T-MEC de 2026.

En una carta, los legisladores estadunidenses, tanto demócratas como republicanos, expresaron su apoyo para que el acuerdo continúe –consideran que el tratado trilateral aún no alcanza su máximo potencial–, debido a su impacto positivo y sus beneficios para la agricultura de la nación. Aunque reconocieron que la administración de Donald Trump tiene prioridades en la revisión del T-MEC, pidieron a Greer tomar en cuenta que México y Canadá son el destino de más de un tercio de las exportaciones del sector primario.

“Cualquier modificación del tratado debe examinarse cuidadosamente para garantizar que la agricultura estadunidense no se vea perjudicada”, subrayaron.

Los congresistas, relacionados con los sectores primarios, también solicitaron que se apliquen plenamente los términos vigentes para abordar las pocas barreras que aún afectan a la agricultura estadunidense, como es el caso de lácteos con Canadá. Aunque no mencionaron alguna inconformidad sobre las disposiciones que tiene México sobre el maíz transgénico.

Recordaron que Estados Unidos es el mayor exportador agrícola del mundo, con un total de 176 mil millones de dólares en 2024.

Productores requieren certeza ahora más que nunca

En ese sentido, anotaron que las exportaciones del sector han aumentado significativamente desde la puesta en marcha del T-MEC, con un incremento de 10.7 mil millones de dólares en las exportaciones a México y de 7.6 mil millones de dólares a Canadá.