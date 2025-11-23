The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a27

Riad. El mexicoestadunidense David Benavidez, campeón mundial semipesado del CMB, demostró que era demasiado para un rival como el británico Anthony Yarde, quien fue arrollado en la disputa del título en Riad, Arabia Saudita. Todo terminó con un nocaut técnico en el séptimo episodio.

La presión de Benavidez, siempre hacia adelante, y el volumen de los golpes lanzados, combinados con su poder, hicieron que Yarde dependiera de su valentía y de sus contragolpes esporádicos a medida que avanzaba la pelea, con un final que se anticipaba desde los asaltos previos y que parecía inevitable.

Y llegó en el séptimo, un episodio caótico en el que Benavidez mandó a la lona a Yarde en una esquina, pero le descontaron dos puntos por conectar un golpe extra cuando el británico estaba derribado.

Si bien ese momento podría haber resultado polémico, no será más que una nota al pie de página tras el resultado inobjetable, ya que Benavidez cimbró a Yarde con un brutal gancho de izquierda cuando se reanudó la acción, lo que llevó al árbitro a intervenir para salvar al retador de pie. La victoria del mexicoestadunidense lo mantiene invicto, ya que el ex campeón de peso súper mediano retuvo su cinturón de peso semipesado y centró su atención en el peso crucero.