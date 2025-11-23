Afp

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a10

El uruguayo Martín Varini, con un año al frente del FC Juárez, y el argentino Esteban Solari, con apenas un partido al mando del Pachuca, se enfrentarán hoy por el octavo y último boleto a la liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

El pasado jueves, los Bravos (octavos de la fase regular) perdieron 3-1 con Tijuana en la serie A del play-in, donde estaba en juego el séptimo boleto para los cuartos de final. En la serie B, los Tuzos (novenos) vencieron 3-1 a Pumas.

De esta manera, ambos equipos disputarán una última eliminatoria, y el ganador se enfrentará al Toluca, líder y campeón defensor del torneo.

Tras la derrota ante Tijuana, Varini confía en que sus Bravos eliminarán a los Tuzos, equipo que los supera en historia, recursos y jerarquía.

“Nos hemos ganado dos oportunidades para calificar a liguilla, y aprovecharemos la segunda en casa, donde el equipo ha mostrado muy buenos rendimientos”, advirtió el timonel.

En la fase regular, el cuadro fronterizo sumó 23 puntos, de los cuales, 15 fueron de locales en el estadio Olímpico Benito Juárez, sede de este play-in.

Convertido en el técnico revelación del futbol mexicano, Varini ambiciona clasificar a Juárez a sus primeros cuartos de final desde su ascenso a Primera División en 2019.