Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 5

El artista mexico-canadiense Rafael Lozano-Hemmer, una de las figuras más influyentes del arte electrónico contemporáneo, ofreció una charla en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) dirigida a estudiantes y público general interesado en prácticas interactivas.

Su obra ha transformado la noción tradicional del creador y replantea la relación entre los espectadores y propuestas que invitan a reflexionar sobre los límites entre arte y política.

Lozano-Hemmer se distingue por crear piezas multimedia de gran escala que combinan arquitectura, robótica, proyecciones, sensores, sistemas de vigilancia, redes de comunicación y complejos dispositivos lumínicos.

Sus instalaciones no funcionan como objetos estáticos, sino como espacios que dependen de la presencia física del público y su interacción con el entorno.

Cada obra se activa cuando los cuerpos, las voces o los movimientos de los visitantes afectan directamente el sistema, completándose únicamente con la participación de quienes la experimentan.

En entrevista con La Jornada, explicó que el concepto de autoría atraviesa un momento de transformación profunda.

“Antes se pensaba que el artista era una especie de mesías, un enviado de Dios o alguien con un talento irreproducible”, recordó. Hoy, las dinámicas son mucho más colectivas:

“El talento se ejerce en redes y permanece ligado a conexiones con otros. Trabajo con un equipo que me apoya en programación, diseño e instalación, y las obras permanecen incompletas hasta que el público participa.”

Describió esa participación como “una forma de coautoría: las piezas adquieren sentido cuando las personas intervienen con su voz, sus decisiones y sus desplazamientos.

“Esa interacción define el resultado final tanto como cualquier elemento tecnológico, lo que obliga a repensar los modelos tradicionales de autoría y aceptar que la creación artística contemporánea se desarrolla en múltiples capas de colaboración.”

En su ponencia también abordó los temas recurrentes de su obra: vigilancia, control, interconectividad y la actividad del espectador como elemento constitutivo.