▲ Con el fin de ofrecer nuevas lecturas sobre el legado de una figura clave en la comprensión de la Conquista y el papel de las indígenas en la historia de México, se realizará el coloquio internacional Malintzin: Mujer palabra, los días 27 y 28 de noviembre. Académicas, escritoras y expertas de pueblos originarios analizarán la biografía de Malintzin, su papel de traductora y mediadora cultural en el siglo XVI, y las formas en que la recuerdan en Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y otras regiones, donde su figura se mantiene viva. La jornada se inicia en el Zócalo capitalino a las 15 horas; se desarrollarán debates y un recorrido colectivo hacia el Palacio de Bellas Artes, donde habrá ponencias a partir de las 17 horas. Aquí, detalle del mural de Orozco en el Antiguo Colegio San Ildefonso. Foto tomada de Wikipedia