Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 26

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron y detuvieron a un hombre de 25 años en la alcaldía Iztapalapa por el delito de extorsión, quien fue retenido por vecinos tras exigirle a un comerciante dinero en efectivo y amenazarlo con quemar su negocio.

Los hechos ocurrieron en la avenida 5 de Mayo, de la colonia Los Ángeles Apanoaya, luego de que elementos policiales fueron informados de una detención ciudadana, al llegar al punto, observaron que varias personas tenían retenido a un sujeto, por lo que intervinieron y salvaguardaron su integridad física.