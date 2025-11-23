Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 26
Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron y detuvieron a un hombre de 25 años en la alcaldía Iztapalapa por el delito de extorsión, quien fue retenido por vecinos tras exigirle a un comerciante dinero en efectivo y amenazarlo con quemar su negocio.
Los hechos ocurrieron en la avenida 5 de Mayo, de la colonia Los Ángeles Apanoaya, luego de que elementos policiales fueron informados de una detención ciudadana, al llegar al punto, observaron que varias personas tenían retenido a un sujeto, por lo que intervinieron y salvaguardaron su integridad física.
En ese momento, un comerciante de la zona refirió que el hombre le exigió una suma de dinero en efectivo a través de llamadas telefónicas y lo amenazó con que, en caso de no entregarlo, le haría daño a él y a sus bienes, por lo que le entregó una parte de lo solicitado.
Los efectivos hicieron una revisión de seguridad al probable implicado, tras la cual le hallaron la cantidad referida.
Por estos hechos se inició una carpeta de investigación, en tanto la fiscal capitalina solicitó el inicio de las diligencias.