▲ En el video de una asamblea, Ayala afirmó que César Cravioto admitió que fue acusada injustamente. Foto La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 24

Pese a haber sido apresada hace tres años por delitos de daño ambiental, fraude y despojo, entre otros, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, estableció acuerdos con Rosa María Ayala Sánchez, una de las dirigentes del predio La Angostura, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

En una asamblea con sus agremiados en la que estuvo presente el funcionario, menciona que Cravioto admitió que “fui acusada injustamente de un delito ambiental que no cometí”, y agregó: “aquí el secretario dijo ‘es otro gobierno, estamos dispuestos a pedir una disculpa pública’”.

En el video aparece también el titular de la demarcación, Javier López Casarín, y su coordinador de asesores, Héctor Hernández Llamas, a quien Ayala Sánchez señala como su “interlocutor”; lo conoció en 2010, cuando éste se desempeñó de subsecretario de Coordinación Metropolitana y negoció con los grupos opositores a la construcción de la Supervía Poniente, entre ellos habitantes de La Angostura, debido a que una parte del asentamiento fue desalojado para realizar la obra.

La mujer fue detenida el 30 de noviembre de 2022 acusada por el mismo gobierno de la ciudad tras haber invadido 11 hectáreas del área natural protegida fuera del polígono expropiado en 2010 para su regularización; salió libre seis meses después, mediante un amparo que obtuvo con apoyo legal de la entonces alcaldesa panista Lía Limón.