Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 23

La secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso capitalino, Yuriri Ayala Zúñiga, consideró necesario revisar el marco legal para que se aplique cuando haya actos de violencia y agresiones contra personal de las corporaciones de seguridad ciudadana durante las manifestaciones públicas, pero aclaró que cualquier discusión al respecto “debe partir de un principio claro: nunca criminalizar la protesta, sino asegurar que las manifestaciones sean espacios seguros y pacíficos”.

A partir de los actos violentos del llamado bloque negro, se ha presentado hasta el momento una iniciativa del PVEM para incrementar las sanciones administrativas por acciones que atenten contra la dignidad de los policías y triplicar las penas aplicables a quienes cometan violencia física en su contra.

Garantizar la integridad

Ayala señaló que siempre ha defendido firmemente el derecho a la libre manifestación como un pilar democrático que en la Ciudad de México ha sido protegido durante años, “pero los representantes populares también tenemos la responsabilidad de garantizar la integridad de todas las personas, de quienes protestan y de las y los policías”.

Si bien dijo que la ley ya aplica sanciones para conductas violentas, es válido analizar si el marco actual responde a las nuevas dinámicas sociales.

“La violencia contra policías o manifestantes no puede normalizarse y estamos abiertos a revisar y dialogar con todas las voces: colectivos, organizaciones de derechos humanos y autoridades. Si existen vacíos legales, atenderlos con perspectiva de derechos y si el marco es suficiente, fortalecer su aplicación.”