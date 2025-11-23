De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 23

Por medio de diversas publicaciones en redes sociales, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a representantes de Morena que asistieron este viernes a su comparecencia en el Congreso capitalino de realizar actos violentos y de censura en su contra.

Los legisladores de ese partido le mostraron pancartas en las que se leía: “El bloque negro cobra en la Cuauhtémoc”, durante la presentación de su informe.