Capital
Ver día anteriorDomingo 23 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Rojo de la Vega dice que fue agredida/
A nterior
S iguiente
 
Rojo de la Vega dice que fue agredida
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 23

Por medio de diversas publicaciones en redes sociales, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a representantes de Morena que asistieron este viernes a su comparecencia en el Congreso capitalino de realizar actos violentos y de censura en su contra.

Los legisladores de ese partido le mostraron pancartas en las que se leía: “El bloque negro cobra en la Cuauhtémoc”, durante la presentación de su informe.

También mencionó a la diputada Valentina Batres: “por eso te dicen violentina, tú y tu familia nepotista están destruyendo a México”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto