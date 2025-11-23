Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 23
Por medio de diversas publicaciones en redes sociales, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a representantes de Morena que asistieron este viernes a su comparecencia en el Congreso capitalino de realizar actos violentos y de censura en su contra.
Los legisladores de ese partido le mostraron pancartas en las que se leía: “El bloque negro cobra en la Cuauhtémoc”, durante la presentación de su informe.
También mencionó a la diputada Valentina Batres: “por eso te dicen violentina, tú y tu familia nepotista están destruyendo a México”.