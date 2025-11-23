Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 23

Entre las 18 personas procesadas por los actos violentos perpetrados durante la marcha de la generación Z del pasado 15 de noviembre, se encuentra Alberto González Mancilla, quien fue identificado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc y parte del equipo del diputado Andrés Atayde, coordinador de la bancada blanquiazul en el Congreso de la Ciudad de México.

Investigaciones de la dependencia señalan que durante la movilización sí participaron personas que fueron convocadas por actores cercanos a grupos políticos de la oposición para realizar actos de violencia.

González Mancilla fue vinculado por resistencia de particulares, pero continúa su proceso en libertad, pues el juez determinó que había elementos para abrirle una carpeta de investigación.

La FGJ sigue con las averiguaciones por estos hechos, donde no se excluye que haya más involucrados. Sin embargo, también se ubicó a sujetos del bloque negro que tuvieron dos momentos de participación.

Fuentes de la fiscalía comentaron que los sujetos convocados se taparon la cara para hacerse pasar como parte de dicho grupo violento, pero ubicaron a uno, el presunto cabecilla.

Por esta marcha, la fiscalía abrió cuatro carpetas con detenido y 16 más sin captura. Según los informantes, tras la marcha del pasado sábado una parte del bloque negro hizo presencia en Bellas Artes, pero allí fueron neutralizados.