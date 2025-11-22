▲ Integrantes del Comité Organizado de Madres y Padres Apoyando la Seguridad durante la asamblea de esta semana afuera del CCH Sur. Foto Yazmín Ortega

Más de dos meses después del asesinato de un estudiante del CCH Sur a manos de otro alumno de ese plantel, episodio que llevó al cierre de la escuela para instalar medidas adicionales de seguridad, la dirección del colegio anunció ayer que el próximo lunes se reanudarán las clases presenciales, como parte de un regreso gradual.

En un comunicado, las autoridades explicaron que el 24 de noviembre volverán a las actividades académicas los alumnos de primer semestre (generación 2026); el 25, los de tercer semestre (generación 2025); el 26, los de quinto semestre (generación 2024), y el 27 de noviembre ya estarán presentes todos los estudiantes.

“Durante las semanas recientes se realizaron diversos trabajos como parte del Proyecto de Seguridad que tiene que ver con apoyo sicoemocional a integrantes de la comunidad y mejoramiento en la infraestructura, con el propósito de fortalecer las medidas de seguridad y mejorar el funcionamiento de nuestras instalaciones”, afirmaron los directivos del plantel del bachillerato de la UNAM, en el cual están inscritos 11 mil 400 jóvenes.

Entre los trabajos que se realizaron en infraestructura, abundó el comunicado, destacan un nuevo sistema de control de acceso, que consiste en “torniquetes bidireccionales con pantalla para identificación fotográfica de los integrantes de la comunidad” instalados en la puerta principal de calle Llanura y en la del estacionamiento de profesores.

“En cada acceso habrá detector de metales, luminarias y reflectores, cámaras de videovigilancia y se realizarán podas regulares, entre otras acciones”, detalló la dirección del CCH Sur, la cual añadió que también se instalará un torniquete para personas con discapacidad.