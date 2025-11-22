Ana Mónica Rodríguez

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 6

Luego de su éxito en enero pasado en Nueva York llega a territorio mexicano Primero sueño, ópera procesal, basada en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el cual fue escrito en 1692 y es considerado una de las obras literarias más relevantes del barroco hispánico.

De Primero sueño, escrita por Paola Prestini y Magos Herrera, fue lanzada la producción discográfica de título homónimo que se encuentra disponible en plataformas y en su versión íntima, el espectáculo, tendrá dos fechas con acceso gratuito controlado: el 5 de diciembre en el Zócalo y atrio de la Catedral de Puebla , así como en la Cámara de Diputados, el 10 del mismo mes en la Ciudad de México.

La ópera procesal explora temas de misticismo, feminismo y el poder del mundo natural a través de un texto íntimo y altamente simbólico. Prestini y Herrera escribieron el libreto dando a las palabras de Sor Juana una voz operística a través de una procesión que traza la ascensión del alma y el conocimiento, iluminando la historia y su conexión con el poema.

Magos Herrera, quien es intérprete, compositora, productora y educadora de jazz, charló con La Jornada sobre Primero sueño: “Esta es la obra maestra de Sor Juana, nuestra Décima Musa, cuya ópera procesal es inmersiva, pues se entra a un convento, donde hay coro alemán llamado Sjaella, que funge como las hermanas religiosas de la protagonista, pero también se convierten en otros personajes mitológicos. Además, contamos con elementos tridimensionales hechos con acero por el artista mexicano David Herrera, así como con proyecciones en video mapping, que dan cuenta de los elementos que Sor Juana describe en su obra”.

La ópera, dijo, “son las palabras de la monja y dramaturga, es una extracción esencial del poema y lo hicimos de una forma especial para que fuera abordado musicalmente y se acercara al oído contemporáneo. El libreto y la música lo hice en colaboración con Paola Prestini, que fue en realidad, una combinación de nuestros mundos artísticos”.

Herrera detalló: “quisimos evocar a través de la instrumentación la época barroca y ubicar el contexto histórico de Sor Juana. Tenemos un arpa, guitarra española, tiorba, jarana y percusiones, entre otros elementos folclóricos de México. La orquestación es para siete voces y el hilo conductor es el poema, que une toda la narrativa y sonoridad a la que llegamos ambas autoras”.

Personajes míticos

La jazzista, quien encarnará a la mítica monja, comentó que la escenografía será en los mismos lugares en donde se presente el espectáculo. “Esto es lo que nos apoya para ir contando la historia; además se suman dos bailarines quienes interpretan personajes míticos desde Quetzalcóatl hasta Atlas”.