▲ El estadio de las Chivas tendrá su gran prueba antes de albergar el Mundial. Foto estadio Akron

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. a10

La FIFA confirmó las fechas y sedes en las que seis selecciones de cinco confederaciones disputarán el torneo clasificatorio intercontinental, el cual se llevará a cabo en Guadalajara y Monterrey, que otorgará dos de los últimos seis pases que quedan libres para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El estadio de Guadalajara recibirá el 26 de marzo a las 20 horas a Nueva Caledonia (Asia) y Jamai-ca (Centroamérica y el Caribe) para el duelo de semifinales de la ruta A. El ganador de este encuentro se medirá el 31 de marzo a las 15 horas en ese mismo inmueble a la selección de la República Democrática del Congo.

Jamaica consiguió su lugar en la repesca al culminar como mejor segundo lugar de la elimina-toria directa de la Concacaf, mientras Nueva Caledonia accedió al ser finalista de la tercera ronda de la clasificación de la Confederación de Oceanía.

La República Democrática del Congo, que aspira a regresar a un Mundial después de 51 años, avanzó de manera directa a la final del torneo clasificatorio al vencer a Nigeria en la final de la segunda ronda de África.

El recinto de Monterrey será el escenario donde se disputará el 26 de marzo a las 17 horas la semifinal de la ruta B entre Bolivia (Sudamérica) y Surinam (Centroamérica y el Caribe). El vencedor de esta llave deberá pelear cinco días después a las 21 horas en el estadio regiomontano ante Irak el otro boleto que otorga el certamen para la Copa del Mundo.