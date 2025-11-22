De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 26

Vecinos de la zona sur y oriente de la capital salieron de sus casas y trabajos luego de que se activó la alerta sísmica a las 15 horas de este viernes.

En plazas como Paseo Acoxpa y Portal Lomas Estrella, decenas de personas que afirmaron escuchar el sonido de la alarma por los altavoces del C5, permanecieron varios minutos en los estacionamientos externos de los inmuebles mientras observaban postes y árboles a la espera de detectar algún movimiento, que nunca llegó.

Por redes sociales, algunos usuarios difundieron videos en los que se ven personas que salían de los comercios y al fondo se escucha a un volumen considerable la alerta.

Autoridades de C5 informaron que los altavoces de su red no emitieron ningún sonido, mientras el Servicio Sismológico Nacional señaló que no hubo registro de ningún sismo relevante en México que ameritara la activación.