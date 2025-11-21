Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 19

El gabinete de seguridad del Gobierno de México reportó ayer operativos en Sinaloa en los que fueron inhabilitados un laboratorio clandestino de droga y ocho narcobodegas con sustancias químicas, que las autoridades valuaron en más de 7 mil 469 millones de pesos.

En su más reciente informe sobre operativos contra el crimen a nivel nacional, las autoridades informaron que el golpe al narcotráfico se realizó el pasado miércoles en Culiacán y Badiraguato, en los poblados Cueva Gacha, Canamaca, El Cedrito, Presa Vinoramas, El Guayabo, Bacata, Los Cedritos, Las Amargosas y El Vizcaíno.

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino y ocho áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina; también aseguraron 8 mil 147 litros y mil 065 kilos de sustancias químicas, 19 reactores de síntesis orgánica, 24 destiladores y dos centrifugadoras.

En Culiacán, se detuvo a José Socorro “N”, identificado como el líder de una célula criminal en Tijuana y considerado uno de los principales generadores de violencia en Baja California. En la carretera Culiacán–Navolato, personal de seguridad respondió a una denuncia sobre hombres armados en un hotel y capturó a 14 individuos, tres de ellos extranjeros; además aseguraron una ametralladora, un fusil, 12 armas largas, 17 cargadores y 555 cartuchos.