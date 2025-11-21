Alexia Villaseñor y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 16

Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y víctimas expresaron su preocupación y su “más enérgica condena” ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló desaparecer el fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas del delito.