Política
Ver día anteriorViernes 21 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Condenan ratificación de SCJN para eliminar el fondo de búsqueda/
A nterior
S iguiente
 
Condenan ratificación de SCJN para eliminar el fondo de búsqueda
 
Periódico La Jornada
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 16

Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y víctimas expresaron su preocupación y su “más enérgica condena” ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló desaparecer el fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas del delito.

El martes pasado, el máximo tribunal del país rechazó declarar inconstitucional la reforma de 2020 a la fracción 1 del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que eliminó la garantía de un recurso mínimo para la atención a víctimas.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto