Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 16
El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunió el miércoles con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y el general Greg Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, en la Ciudad de México.
La Semar informó que durante el encuentro, ambos líderes revisaron las oportunidades de entrenamiento conjunto, actuales y futuras, y propusieron mejoras a la Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte.
Señaló que las conversaciones se desarrollaron en absoluta colaboración y cordialidad, reafirmando los cuatro ejes que guían la relación bilateral entre México y Estados Unidos: responsabilidad compartida, entendida como el reconocimiento de que los desafíos de seguridad requieren esfuerzo conjunto y corresponsable de ambas naciones.
Confianza mutua, basada en el diálogo franco, el intercambio técnico y la cooperación institucional sostenida. Respeto a la soberanía, principio indispensable para cualquier mecanismo bilateral y fundamento del actuar de la Semar.
Asimismo, cooperación, mediante la cual México participa en iniciativas de seguridad con plena autonomía en la toma de decisiones y en marcos conjuntos previamente acordados.
También se destacó el trabajo que se realiza por medio de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral, mecanismo consolidado que permite alinear capacidades militares, compartir mejores prácticas y enfrentar amenazas comunes de manera coordinada, “siempre con pleno respeto al marco jurídico de cada país”.