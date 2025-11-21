César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 16

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunió el miércoles con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y el general Greg Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, en la Ciudad de México.

La Semar informó que durante el encuentro, ambos líderes revisaron las oportunidades de entrenamiento conjunto, actuales y futuras, y propusieron mejoras a la Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte.

Señaló que las conversaciones se desarrollaron en absoluta colaboración y cordialidad, reafirmando los cuatro ejes que guían la relación bilateral entre México y Estados Unidos: responsabilidad compartida, entendida como el reconocimiento de que los desafíos de seguridad requieren esfuerzo conjunto y corresponsable de ambas naciones.