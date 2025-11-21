Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 16

En reunión con senadores, funcionarios de Leche para el Bienestar informaron que ese programa atiende actualmente a más de 7 millones de beneficiarios y la meta es llegar a 10 millones en 2030. Además, el gobierno paga mensualmente 160 millones de pesos a productores nacionales.

En el encuentro, la morenista Edith López pidió que se cubra a todas las comunidades indígenas, mientras José Manuel Cruz, presidente de la Comisión de Salud, recordó que dos vasos de leche al día combaten la desnutrición infantil.

Los funcionarios del organismo, encabezados por el director nacional de Operaciones, Víctor Hugo Pérez Rojas, dialogaron con los senadores integrantes de las comisiones de Bienestar, Agricultura y Ganadería, Pueblos Indígenas, Salud, Desarrollo Rural, Economía, Educación, Minería y Recursos Hidráulicos.

Destacaron que el alimento distribuido es 100 por ciento mexicano, se compra a pequeños y medianos productores y no se importará en todo el sexenio. El producto se vende a 7.50 pesos por litro y a 6.50 en estados de alta marginación como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En la actualidad, el programa cuenta con 12 mil 570 lecherías en operación y cobertura en más de 89 por ciento de los municipios del país.