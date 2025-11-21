Laura Poy Solano

Estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) y de la Escuela Normal Superior de México (ENSM) permanecen en paro desde la semana pasada para exigir atención a demandas que van desde mejoras a infraestructura y equipamiento de sus escuelas hasta garantizar que realicen en condiciones adecuadas sus prácticas profesionales como futuros maestros de educación primaria y secundaria, respectivamente.

En entrevista con La Jornada, integrantes del movimiento estudiantil de la BENM señalaron que desde el pasado 12 de noviembre se acordó, en asamblea, realizar un paro ante el “abandono en que se encuentra la escuela, y llamar a un diálogo al cuerpo directivo para la atención de un primer pliego de 21 demandas, que tras cinco mesas de diálogo se ha quedado corto frente a las peticiones de la comunidad”.

Alumnos de la ENSM realizaron ayer un bloqueo en las inmediaciones de su plantel, en la avenida Aquiles Serdán de la alcaldía Azcapotzalco, para “dar a conocer nuestras demandas, entre ellas, que se nos garantice el acceso a las prácticas profesionales, pues desde la semana pasada no pudimos acceder a las secundarias debido a que no se cumplió con trámites administrativos”.

El plantel, en paro desde el 13 de noviembre, “tiene muchas carencias, lo que ha generado inconformidad de los estudiantes desde hace tiempo, ante el incumplimiento de realizar supuestas mejoras”.

Por separado, alumnos de la BENM y la ENSM señalaron que esta semana se realizó el primer encuentro internormales, que reunió a representantes de las cinco escuelas formadoras de maestros de la Ciudad de México (también la Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la Normal de Especialización y la Superior de Educación Física), “lo que nos permitió comprobar que muchas demandas de nuestras escuelas son las mismas”, por lo que no descartan la posibilidad de realizar una lucha conjunta.

Estudiantes de la ENSM informaron que aún elaboran un pliego petitorio y los de la BENM señalaron que “seguimos en el diálogo, pero vemos una negativa de las autoridades de la escuela y de la propia Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio para dar una solución a nuestras demandas”.