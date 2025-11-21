▲ Estudiantes de la UPN se han manifestado en demanda de la destitución de la rectora y mejoras en planteles, entre otros puntos. La imagen, el pasado martes. Foto Alfredo Domínguez

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 16

Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que se mantiene en paro desde hace más de tres semanas, aceptaron realizar un encuentro con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) este lunes 24 a las 13 horas, en la sede de la dependencia en avenida Universidad, pese a que, afirmaron, “se les ha invitado en diversas ocasiones a acudir a la universidad, pero su negativa ha sido constante”.

Sin embargo, reiteraron en entrevista con La Jornada que un acuerdo “irrenunciable” de su asamblea es que “no pude haber ningún diálogo con la autoridad educativa si no está en la mesa de negociación la renuncia de la rectora Rosa María Torres Hernández y su equipo administrativo”.

Luego de que la SEP insistió en un comunicado en su disposición al diálogo con los estudiantes inconformes, a quienes llamó a “retomar las mesas de diálogo con sus autoridades”, estudiantes de la UPN en la Ciudad de México señalaron que “no podemos tener un diálogo con una autoridad que desconocemos y que tuvo 7 años para atender las demandas de la comunidad de la universidad y no lo hizo”.