Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 14

La migraña afecta a más de mil millones de personas en el planeta, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la sexta causa mundial de años perdidos por discapacidad. No obstante, sigue siendo poco reconocida y tratada en muchos sistemas de salud, plantearon expertos en conferencia de prensa.

Los neurólogos Martha García Toribio, titular de la gerencia médica de migraña para Pfizer México, y Rogelio Domínguez Moreno, doctorante en el Centro Danés de Cefaleas, en Glostrup, Dinamarca, enfocado en el estudio de los neuropéptidos relacionados con las migrañas, precisaron que un episodio de este mal puede durar entre cuatro y 72 horas y quienes tienen migraña crónica los experimentan hasta ocho veces al mes.

Un estudio de la Americas Health Foundation (AHF) de 2025 indica que en México esta enfermedad impone una carga significativa en la vida de los pacientes, interrumpiendo su trabajo, educación y bienestar general, especialmente durante los años más productivos.

Cifras de la encuesta realizada por KPMG (Klynveld, Peat, Marwick y Goerdeler) revelan que la prevalencia de migraña en México ascendió a 17.37 por ciento para la población económicamente activa y se presenta con mayor frecuencia en mujeres que laboran en los sectores de servicios.